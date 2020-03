Municipales: Le PS dénonce des pratiques "malsaines" dans la campagne de J. Sinimalé

Le 02/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 340

Ce dimanche se tenait le meeting de Joseph Sinimalé, maire sortant de Saint-Paul et candidat à sa propre succession. Environ 3500 personnes se sont donné rendez-vous dans la cour de l’école franco-chinoise de la commune de l’ouest. Mais voilà, il s’agit là d’un site appartenant à la mairie, et Salim Nana-Ibrahim, responsable du Parti socialiste de Saint-Paul, y voit là une "faute intolérable", comme indiqué dans un communiqué:

"La mairie de Saint-Paul n'est pas un outil de propagande électorale !





Le maire sortant de Saint-Paul a organisé un meeting sur le site de l’Ecole Franco-Chinoise, ce dimanche 1er mars 2020.



Ce site communal est mis à disposition d’une structure associative ; la convention la liant à la Ville précisant qu’elle doit céder l’espace pour certaines manifestations organisées par la Mairie.



Toutefois, profiter de cette possibilité de la collectivité dans le cadre d’une campagne électorale est immoral et déplacé.



Cette faute est révélatrice des pratiques malsaines du maire sortant durant la mandature passée et la campagne électorale en cours.



Cette confusion entre l'intérêt de la collectivité et l'intérêt privé du maire sortant est inacceptable !



Cette faute est intolérable car elle porte préjudice à l’institution municipale et fausse l’égalité entre les candidats.



Cette situation est par ailleurs inquiétante car elle confirme un usage peu scrupuleux des moyens de la collectivité comme outils de propagande électorale.



Aussi, à Saint-Paul, beaucoup plus qu’ailleurs en France, il va falloir surveiller et rappeler, qu’utiliser les moyens de la collectivité à des fins de propagande électorale ainsi que le recours au personnel municipal (notamment pour le nettoyage lors ce meeting) est contraire à la loi.



Ces pratiques d'un autre temps doivent cesser. Les Saint-Paulois(e)s méritent mieux."



Salim Nana-Ibrahim

Responsable du PS Saint-Paul