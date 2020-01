Municipales: Le candidat caché de Thierry Robert à Saint-Leu

Le 19/01/2020 | Par Florence Coutama, Saint-Leu | Lu 384

Dernière information en date à Saint-Leu, plusieurs personnes présentes lors de la conférence de presse de Thierry Robert du 27 octobre 2019 seraient intégrées à la liste du candidat sans étiquette Herbert Vergoz. Après avoir piteusement raté son pseudo nouveau départ en politique, l’ex député-maire de Saint-Leu a la modeste tâche de chapeauter dans l’ombre la campagne de l’entrepreneur qui se lance dans l’arène électorale.



Thierry Robert malgré ses interminables gesticulations verbales, est définitivement inéligible à toute fonction élective jusqu’en juillet 2021 et en est réduit à donner des noms sur une liste d’un novice en politique. Quelle déchéance ! Et surtout quel retournement de veste pour cet ancien élu habitué des virages à 180 degrés !



En effet, Il y a quelques mois à peine, Thierry Robert menait une dure campagne contre Herbert Vergoz. Il accusait ce chef d’entreprise de tous les maux de la Terre. L’ancien président du PLA accusait le nouveau candidat d’avoir orchestré la fusion des clubs de football des quartiers de Piton Saint-Leu en Un seul club dans l’unique but d’organiser sa future mise en orbite politique. Thierry Robert avait même diffusé un tract dans toutes les boites aux lettres pour dénoncer le mélange des genres politique et footballistique d’Herbert Vergoz.



D’ailleurs Thierry Robert n’a cessé de critiquer selon lui les piètres qualités de dirigeant sportif d’Herbert Vergoz. Il l’a accusé d’être le fossoyeur des clubs de football des quartiers laissant à l’abandon la population des écarts de la commune en matière d’encadrement sportif et il a largement soutenu la création de nouveaux clubs afin de damer le pion à Herbert Vergoz sur le terrain.



Thierry Robert a également sévèrement dénoncé les capacités professionnelles d’Herbert Vergoz. L’ex représentant du MoDem a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues des activités professionnelles de l’entrepreneur. Pour lui, quelqu’un qui ne sait pas gérer une entreprise ne peut pas diriger une collectivité comme la mairie de Saint-Leu. Finalement par vengeance et en quête de pouvoir certains hommes sont prêts à tout.



Comment voulez-vous que le peuple saint-leusien se retrouve dans ce méli mélo indigeste rempli d’hypocrisie ? Comment entre 2 ennemis irréductibles d’hier peuvent-ils devenir les meilleurs amis d’aujourd’hui ? En 2018, le couple Vergoz Herbert et Graziella qui est la suppléante du député ont mis fin lors de la dernière élection législative partielle au règne du clan Robert Thierry et Pierrick sur Saint-Leu. A peine 2 ans plus tard, les voici réunis suivant un calcul bassement politicien.