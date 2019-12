Municipales: Le docteur Jean-Pierre Armoudom candidat pour "faire gagner St-Paul"

Le 06/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 199

Et une candidature de plus à Saint-Paul. Bien connu des Saint-Paulois, le docteur Jean-Pierre Armoudom a lancé officiellement ce mercredi sa campagne pour les municipales de Saint-Paul.



C'est en présence de 150 militants et au sein du quartier de Savanna, là où il est né, que Jean-Pierre Armoudom, nommé référent La République en Marche sur la commune en mars dernier, a dévoilé le nom de sa liste sans étiquette intitulée "Pour Saint-Paul Nout Tout Ensemb".



Le projet de Jean-Pierre Armoudom sera articulé sur une "réelle politique de proximité, le développement et la prise en compte des écarts" et compte porter plusieurs projets ambitieux "qui amèneront de l'activité économique et touristique" tels que "l'aménagement du front de mer de Saint-Paul avec un port et l'aménagement du bassin et de l'aire de l' Étang Saint-Paul et la construction d'un téléphérique au Maïdo pour désenclaver Mafate entre autre".



Confiant quant au succès de sa campagne, Jean-Pierre Armoudom souhaite "amener le changement que les Saint-Paulois veulent absolument et espèrent" et entend créer la surprise "en gagnant la mairie en mars 2020 pour faire gagner Saint-Paul".