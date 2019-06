Municipales: Les premières investitures LREM dévoilées ce lundi, pas de candidat investi à La Réunion dans l'immédiat

on n'aura pas les noms des traitres de la réunion? Mince

4. GIRONDIN le 17/06/2019 09:51



3.Posté par @ GIRONDIN

Pour vous c'est vous et non tu on n'a pas gardé le benalla ensemble.



Pour le reste l'avis d'un expert est appréciable. Vous serez lepeniste après la présidentielle ?