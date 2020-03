Municipales : Quel candidat souhaitez-vous voir élu maire ?

Le 05/03/2020 | Par Zinfos 974

Les élections municipales approchent à grands pas. Les 15 et 22 mars 2020, les Réunionnais sont appelés aux urnes. Pas moins de 165 candidats sont en lice pour accéder au fauteuil de premier édile. Zinfos 974 vous propose de vous exprimer : qui souhaitez-vous voir élu maire dans votre commune ? Pour voter, rien de plus simple, il vous suffit de sélectionner dans la liste la commune dans laquelle vous votez et d'indiquer le candidat qui, selon vous, pourrait remporter le scrutin. Un seul vote est possible par adresse IP.