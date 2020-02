1. Le Jacobin le 14/02/2020 15:46



"Et vous, quelle est votre chanson de campagne préférée? Nous vous laissons la possibilité de choisir entre celle de Didier Robert et celle d’Éricka Bareigts : "



Merci Zinfos:



Nous ne sommes plus des inhibés, commencez le récit par Didier Robert et le finir par Didier Robert, c'est embrigader le cerveau du lecteur en le domestiquant à retenir que le Nom de Didier Robert.



C'est une façon déguisée de faire campagne pour Didier Robert, il faut bien rendre la monnaie de pièce.



En filigrane vous laissez entrevoir que la campagne électorale à Saint Denis se passera entre D.Robert et E. Bareigts, personne ne doute que votre préférence va à Didier Robert, mais un peu de décence pourrait aussi vous agrandir.



Justement, vous ne laissez pas le choix au lecteur, vous lui imposé par association d'idée à retenir que le nom Didier Robert.



Moi je vais de ce pas réserver la taille de la veste.



JE VOUS AI A L’ŒIL !