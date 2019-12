Ce dimanche 22 Décembre 2019, en notre permanence de Champ-Borne, s’est tenue une conférence de presse annonçant le ralliement d’Olivier Tanian Renoula à la dynamique portée par Ranjit Camalon dans le cadre du scrutin municipal des 15 et 22 mars 2020, à Saint-André.



Nous tenons à saluer le courage et l’abnégation d’Olivier qui du haut de ses 25 ans envoie un message rempli de sagesse à la communauté saint-andréenne. Ce ralliement s’est construit autour de valeurs partagées matérialisées par des idées fortes ; notamment sur les sujets comme l’emploi, la sécurité, l’éducation et le logement.



Nous souhaitons co-construire un projet qui rassemble où tout un chacun puisse trouver sa juste place. En ce sens, Olivier, par sa confiance, demeurera le garant du respect et de la défense des plus fragiles d’entre nous.



Dans une actualité marquée par les affaires politico-judiciaires, tant sur le plan national que sur le plan local, nous avons décidé de sanctuariser la probité, l’éthique et la transparence comme les fondamentaux de notre engagement politique.



Nous appelons les saint-andréennes et les saint-andréens à emboîter le pas à Olivier pour engager ensemble le vrai changement pour Saint-André.



Ranjit Camalon, Olivier Tanian Renoula.