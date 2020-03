Municipales St-Paul : 4.000 personnes font un triomphe à Joseph Sinimalé

Le 01/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 142

SINIMALE Joseph SEVAGAMY Geneviève MELCHIOR Cyrille BIMA Kelly PATEL Ibrahim Ahmode LAHISAFY Magalie AJAGUIN SOLEYEN Serge HOARAU Patricia IBAR Sébastien MOUNICHY Devi COUDRIET Benjamin LOCAME Patricia GROSSET Kevy FONTAINE Audrey MARIMOUTOU Jeannick LAZARRE Josie GARDENAT Eric CEVAMY Reine May MARTINEAU Thierry BASQUAISE Gislaine MIRANVILLE Jacki TURPIN ep. LAURET Marthe LAURET José MONTROUGE Sabine GALMAR Wilfrid BAPTISTE Sonia TEVANIN SINGAINY Jean-Maurice HOAREAU Nathalie FELICITE Christian PUYLAURENT Colette NIRLO Yannis BOUAOUNE Sarah DORLA Patrick BIMA Géraldine BIMA Jonathan PUYLAURENT Natacha RAMBARANE BARAT Thierry LOGORAS Marie-Rose SERAPHIN Giorgino TARISTAS Stéphanie ADOLPHE Léonus EDMOND Joëlle SERAPHIN Jean Robert MOUTAMAN-SEVAGAMY Marina AURE Jean-Marc TANG TONG HI Julie VIDOT Léon SEVETIAN Nadine PAYET Alix NIRLO Corinne CATOUARIA TOUNEJI Guy DALY-ERAYA Minammei CLOPON Richelin WILMANN Nadège COUTEYEN CARPAYE Florent THENOR Emmanuelle BABEF Olivier

Environ 4.000 personnes s'étaient donné rendez-vous en fin de matinée pour assister au meeting de Joseph Sinimalé, au sein de l'école franco-chinoise de Saint-Paul.Le maire sortant a fait une arrivée triomphale, entouré de Cyrille Melchior et d'Ibrahim Patel.Après que le maire sortant ait salué tous les participants, ce qui a pris un certain temps vu le nombre de personnes présentes, c'est Kelly Bima qui a d'abord pris la parole au nom des jeunes, suivie de Geneviève Sévagamy qui est en deuxième position sur la liste, d'Ibrahim Patel et enfin de Cyrille Melchior, troisième sur la liste.Puis vint le tour de la tête de liste. Dans son discours, Joseph Sinimalé s'est félicité de l'importance de la foule, 4 ou 5 fois plus nombreuse que ce que sa concurrente Huguette Bello avait réussi à réunir, avant de dérouler les principaux axes de son programme.Plus que quinze jours avant le premier tour, et manifestement Joseph Sinimalé a décidé de passer à la vitesse supérieure...La liste conduite par Joseph Sinimalé :