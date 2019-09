Municipales : Yvette Duchemann est candidate à St-Denis

Le 19/09/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 634

La conseillère municipale de la majorité de Gilbert Annette annonce ce jeudi sa candidature aux municipales de 2020. Yvette Duchemann se présente à la tête d’une liste de rassemblement "Pour une écologie Globale, Populaire, et Solidaire".