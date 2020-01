Municipales à St-André: Le PCR rejoint Léopoldine Settama-Vidon

Léopoldine Settama-Vidon. L'avocate et conseillère régionale

Paul Dennemont

De nouvelles figures se rangent derrièreavait officialisé sa candidature le mercredi 15 janvier, sous la bannière "Saint-André 2020 nout' tout'ensemble". Si elle pouvait déjà compter sur le soutien d'Agir 974 et du Ps , avec leurs représentants respectifs Mike Sihou et Alain Didelot, des discussions étaient toujours en cours avec d'autres candidats ou partis pour une éventuelle liste commune.Des discussions qui ont porté leurs fruits puisque la candidate a été rejointe dans la bataille par le PCR. Ce jeudi 23 janvier, c'est avec à ses côtés David Gauvin, secrétaire de la section PCR de Saint-André, Jacky The Seng, conseiller d'opposition, etque la tête de liste s'est affichée lors d'une conférence de presse donnée à Champ Borne."C'est la seule liste de rassemblement", se félicite celle qui réunit plusieurs partis, de gauche, de droite et du centre. "C'est en cohérence avec nos actions, ça fait deux ans que nous appelons au rassemblement. Il faut faire passer le 'nous' avant le 'soi'", commente David Gauvin, assurant avoir l'aval de la hiérarchie. "C'est un événement qui fera date. Du jamais vu", ajoute Paul Dennemont.Dévoilé à deux mois de l'échéance, ce choix du PCR a de quoi surprendre, étant donné les candidatures de l'ancien maire Eric Futeau et de Joé Bédier, plus à gauche a priori que celle de la candidate adhérente à "En marche" (mais qui n'a pas l'étiquette en Marche pour ces élections). S'il est difficile de savoir comment les négociations se sont déroulées en coulisses, Jacky The Seng, est formel : "En tant que conseiller municipal de l'opposition, je n'ai été approché par ni l'un ni l'autre".Outre le PCR, Léopoldine Settama-Vidon compte également parmi ses soutiens Viviane Soune-Seyne et Michèle Caniguy, des anciennes de l'équipe d'Eric Fruteau. "Je ne suis pas candidate parce que je ne voulais pas rajouter de la division à la division", affirme cette dernière, élue conseillère départementale en 2015. Mais aussi Mylène Mulot, la responsable de l'autre section du PS.Reste désormais à savoir comment les cartes seront distribuées lors de la constitution de la liste. "Nous n'avons pas discuté des places avant de décider de ce rassemblement", assure David Gauvin. Et Léopoldine Settama-Vidon de conclure : "La population a l'habitude d'avoir des élus qui se battent pour des places avant de se battre pour eux, on veut inverser cela. À nous de changer de logiciel".