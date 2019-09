Municipales à St-Paul : Alain Bénard fera une déclaration ce jeudi

Le 09/09/2019 | Par LG | Lu 187

Les municipales de Saint-Paul donneront-elles lieu à la guerre entre trois maires ? Cela semble bien parti. Alain Bénard devrait révéler ses intentions ce jeudi.Les anciens et l’actuel ! Les trois derniers édiles de la ville de Saint-Paul pourraient s’affronter en 2020. Maire de 2001 à 2008, Alain Bénard donne rendez-vous ce jeudi pour une annonce publique.Après s’être fait discret ces dernières années - entorse faite au tout début du combat contre les paillotes de l’Hermitage en 2017 - l’ancien maire prépare son retour par petites touches depuis quelques mois. Au mois de juin, c’est au travers d’un courrier des lecteurs qu’Alain Bénard faisait part de sa vision des municipales à venir. Une tribune dans laquelle il se gardait bien de dévoiler ses intentions, encore moins de savoir vers quelle querelle de chapelle politique la campagne allait donner à voir. Son auteur préférait parler de la méthode employée par le futur maire : à savoir un maire qui aurait entendu l’appel démocratique des Gilets jaunes.Entre les lignes, le lecteur découvre un Alain Bénard qui a mûri sa réflexion autour du rôle de l’élu, de décisionnaire à celui qui assemble les avis des citoyens. Extrait : S’il faut encore prendre le pouvoir municipal, ce n’est plus seulement pour l’exercer, mais pour le rendre aux citoyens, aux usagers, au plus grand nombre…évidemment pas sous la forme de l’anarchie ou du désordre, ce qui serait un remède pire que le mal, mais dans le cadre d’une organisation responsable.Entre-temps, Huguette Bello est passée par là. La maire de 2008 à 2014 a officialisé sa candidature au milieu du mois d’août. Les habitants de Saint-Paul l’ont appris en ouvrant leur boîte aux lettres samedi 27 juillet. Les militants de la députée venaient de distribuer un tract affichant les ambitions d’Huguette Bello pour l’année prochaine.La candidature d’Alain Bénard viendrait en tout cas élargir le spectre de l’électorat de droite à Saint-Paul, toujours dans l’attente de la décision du maire sortant Joseph Sinimalé.