Municipales au Port : Quel crédit accorder à une liste comprenant des caméléons ?

Le 25/02/2020 | Par Un électeur qui n’aime pas les girouettes | Lu 61

L’opportunisme est une attitude qui consiste à tirer le meilleur parti des circonstances en faisant peu de cas des principes.



En politique, on peut évoluer et changer d’avis. Prenons par exemple Sergio Erapa, candidat contre Olivier Hoarau après avoir été dans sa majorité. Il s’est positionné à ces élections contre son ancien partenaire et s’en est expliqué. Dont acte.



Mais il existe d’autres spécimens qui donnent cette fois une image trouble de la chose politique à l’heure où la crise des Gilets jaunes a confirmé la méfiance sinon le rejet envers des pratiques qui sont à tout le moins particulières.



Prenons le cas de Loulou Hyppolite. Voilà un conseiller municipal de l’opposition qui après avoir critiqué pendant 5 ans Olivier Hoarau, obtenu un poste de vice-président du TCO en 2014 au lieu et place de Olivier Hoarau qui venait pourtant d’être élu maire, se retrouve sur la liste... conduite par Olivier Hoarau. Comment ou rale sa ou, comme diraient les jeunes ?



C’est d’autant plus incompréhensible que moins d’un an auparavant, en mai 2019, Loulou Hyppolite, s’adressant à ses « amis » du Port sa mem mem, écrivait ceci : « J’ai le regret de vous annoncer que j’ai décidé de me retirer de l’organisation des prochaines élections municipales. Ma décision très récente est dictée par d’autres priorités personnelles et professionnelles ». On voit aujourd’hui ce qu’il entend par « personnelles et professionnelles ».



Attention, il y a mieux ! Loulou Hyppolite rajoutait : « Je sais que vous entreprenez un combat qui n’est pas facile et je souhaite sincèrement que vous le réussissiez ». Oui, vous avez bien lu ! « Que vous le réussissiez », c’est-à-dire que Olivier Hoarau ne soit plus maire en 2020.



Comment voulez-vous que les électeurs donnent un crédit à une liste conduite par Olivier Hoarau en 2020 sur laquelle se trouve quelqu’un qui souhaitait sa défaite il y a 9 mois. Comme dit le proverbe : « la montagne a accouché d’une souris ».