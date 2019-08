Municipales de St-Paul: Sabine Montrouge mène la liste d'Agir 974

Le 18/08/2019

La nouvelle venue aux élections municipales de Saint-Paul, Sabine Montrouge, mène une liste au nom d’Agir la droite constructive. À 41 ans, cette mère de deux enfants est professeure de Lettres-Histoire à la Saline-les-Hauts. L’objectif d’Agir 974 : "présenter un projet partagé avec la population".



Les négociations à droite ont commencé: "Après avoir été reçue par Monsieur Michel Fontaine, j'ai rencontré Monsieur Cyril Melchior qui se dit ne pas être opposé à une union de la droite. Par ailleurs j’ai aussi rencontré Monsieur Joseph Sinimalé qui souhaiterait qu’on travaille sur un projet commun pour Saint-Paul", affirme-t-elle. "Je suis aujourd’hui en capacité de monter une liste pour les municipales, mais je privilégie le rassemblement de la droite et du centre", ajoute-t-elle.



Peu connue à Saint-Paul, Sabine Montrouge a pourtant de l’expérience. Jeune, elle soutenait Nadia Ramassamy en tant que directrice de campagne puis en 2007 s’est présentée aux législatives dans la 5e circonscription avant de soutenir les candidatures de Didier Robert en 2010 et 2015. En 2018 elle a été la suppléante d’Ulrich Quinot à l’élection législative partielle dans la 7e circonscription.



Sa vision pour les élections des 15 et 22 mars 2020 : "Attractive, la commune de Saint-Paul est l’une des plus défavorisées de La Réunion. Malgré des atouts qui existent comme le foncier, les projets de développement commercial et touristique, l’agriculture différenciée, la commune a encore du mal à transformer ses acquis et à prendre la voie du développement qui est attendue par la population saint-pauloise". Elle poursuit : "L’intérêt général et le sens du bien commun guident aujourd’hui ma démarche pour une commune plus belle, plus accessible et plus conviviale. Mon ambition est que Saint Paul soit à nouveau une ville dans laquelle on retrouve l’envie de s’installer et d’entreprendre, que Saint-Paul soit la ville de la réussite éducative et de l’égalité des chances".