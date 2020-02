Mutation des professeurs pédophiles: Ségolène Royal auditionnée le 10 février par la délégation outre-mer

1. "VIEUX CREOLE" le 07/02/2020 18:24



Heureuse initiative DE "LA Délégation des Ultra-Marins" qui devrait demander - sinon exiger- du Ministre de l' Éducation Nationale ( bardé de Diplômes et , de Décorations Honorifiques la rediffusion auprès de tous les Enseignants de France de "la Circulaire No 1997-175 du 26 Août 1997 sur les violences sexuelles à l’École, signée par Claude Allègre( alors ministre de L' Éducation Nationale et elle même,déléguée à l'Enseignement scolaire ! !