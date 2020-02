Mutations d'enseignants pédophiles outremer : Un député guyanais demande une commission d'enquête

Le 04/02/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 153

A la suite des propos de Ségolène Royal, ex-ministre déléguée à l'enseignement scolaire, selon lesquels "avant, on mutait discrètement les professeurs pédophiles, et si possible dans les Outre-mer, comme ça c'était loin et on n'en entendait plus parler", le député de Guyane Gabriel Serville a demandé des explications au gouvernement lors de la séance de questions au parlement.



"Loin d'être rassurant, selon le député, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer se serait contenté de botter en touche face à ce qui pourrait, si les faits étaient avérés, être un véritable scandale d'Etat".



En conséquence de quoi, il a décidé de déposer ce soir, avec son groupe de la Gauche Démocratique et Républicaine, une demande de commission d'enquête parlementaire "afin de s'assurer de la sécurité des 700.000 élèves ultramarins".