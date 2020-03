NASA/US NAVY: HEROLD toujours tempête tropicale modérée à 4heures ce matin

➡️ Je continue pour les nombreux puristes à faire le point surLe système a été capturé par le satellite SMAP de la NASA à 04h49 ce jeudi matin. Ce satellite est l'un des deux moyens les plus fiables actuellement pour estimer avec un haut degré de confiance l'intensité réelle des systèmes cycloniques. L'autre étant évidemment les reconnaissances aériennes en cours chaque saison dans l'Atlantique Nord et occasionnellement dans le Pacifique Nord-Est et Nord-Ouest.SMAP a donc lu des vents moyennés sur 10 minutes de 72km/h ce qui donne des rafales correspondantes de l'ordre de 100 km/h.Ce qui veut dire que malgré une détérioration de la présentation satellite depuis ces dernières 12heures l'intensité réelle a peu évolué.Le système était alors positionné par 25.0 Sud et 69.9 Est se trouvait à 885km au Sud Est de Rodrigues.➡️ Le CMRS/Météo France a émis son dernier BMS concernant ce système à 16 heures mercredi. La Navy/JTWC a finalement prolongé l'émission des bulletins à aujourd'hui compte tenu du fait que l'intensité est toujours celle d'une tempête tropicale modérée.Mais aujourd'hui l'intensité devrait rapidement décliner.➡️