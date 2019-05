Commentaires (37)

1. GIRONDIN le 14/05/2019 17:15

........ demande 378,4 millions d’euros supplémentaires pour terminer la NRL.......



Ah bon !!!!!!



Pokoué?



Et ben dit donc vivement 2025 pour une hypothétique fin de chantier sans roche et sans sous ?????

2. jusd'pomme le 14/05/2019 15:20

s'il faut payer nous va payer ,qu'on termine vite cette nouvelle route du littorale .et que Jean Pierre marchau aille s'occuper de sa profession d'enseignant .

3. JORI le 14/05/2019 18:14

Un surcout n'est pas possible car notre super cumulard didix robertix a bien dit qu'il avait tout anticipé et qu'il n'y aurait pas de dépassement de budget !!.

4. Bleu outre mer le 14/05/2019 18:57

Girondin

avec cela il ya une augmentation

https://www.zinfos974.com/Karine-Nabenesa-Plus-d-un-demi-milliard-d-euros-de-surcouts-pour-la-NRL_a140425.html

5. Angel le 14/05/2019 19:01

Ma jamer ue confiance Didier robert béton. Zot la vote pou un fou a la bezmen. Kanssa creole va conprendre fo aret voter et surtt aret fe confiance politichien. Sak i aim à li c parcke zot n''a pou gagner ek li normal.

6. GIRONDIN le 14/05/2019 19:30

4.Posté par Bleu outre mer

Salut, Effectivement



Mais je n'y crois pas..... Le communikant de la région, dupuyX n'a rien écrit la dessus..... Lol...



NRL Nou Riron Lontan © ® avant de pleurer



7. GIRONDIN le 14/05/2019 19:35

3.Posté par JORI

Salut, un peu comme les 2000 bus écologiques et 4000 emplois direct?



Pour les 2000 bus il y en a en gros 600....chiffre des busman...... Imaginez le reste.... 🤔

8. Fernand du 95 le 14/05/2019 20:27

Les Réunionnais paient déjà l’abandon du projet Tram Train . D'autant plus que le Superman de la Pyramide inversée a indiqué qu'il n'y aurait pas de péage pour la nouvelle route sur mer , alors qui va payer l'entretien en sachant que l'Europe à déjà verser les 3/4 de l' enveloppe allouée pour cette gigantesque construction .

L'un dans l'autre les Réunionnais continueront à payer tant que certains n'auront pas compris que notre île mérite meilleur représentant . L’île Maurice à pris de l'avance même si tout n'est pas parfait l’île a son métro ,Je ne partage pas les idées politique du feu M.VERGES mais il a quand même été visionnaire pour notre île , le mémorial de l'esclavage que la Guadeloupe a pris à son compte suite à l'abandon de la Réunion , la Martinique veut son Tram Train , la Réunion une route sur mer à 2 milliard d'Euros dont personne ne sait à quelle date elle sera livrer . Etant un expatrié loin de mon Île , je suis consterné par la décadente position prise pour l'avancer de la Réunion des politiques . Y a encore du boulot !

9. DUDU le 14/05/2019 20:56

Laisser la REGION faire son travail et faire avancer son projet arrêtez de mettre le bâton dans les roues de la REGION moi je dis bravo à Monsieur Didier ROBERT et tant qu'i y aura des gens comme vous qui sont la uniquement pour critiquer et empêcher les choses d'avancer c'est la facture qui va grimper alors vous tous foutez la paix à la Région et laissez les bosser en paix

10. 378 000 000 le 14/05/2019 21:22

378 millions d’euros réclamés

Des réclamations, déposées par le groupement Vinci – Bouygues devant le tribunal administratif, sont donc mentionnées dans ce rapport d’information. 19 réclamations, formulées en novembre et décembre 2018, pour un montant total de 378 millions d’euros. La somme s’ajouterait alors au montant initial du viaduc annoncé le 6 novembre 2013, soit 659 millions d’euros hors taxes.



Pour l’heure ces sommes concernent la partie du viaduc de la Nouvelle Route du Littoral, reste encore 2,7 km de digue à construire. Rappelons que la question de l’approvisionnement en roches du chantier reste un sujet épineux pour la Région Réunion.

11. Aieaieaie le 14/05/2019 21:33

marchau kossa ou propose ou un téléphérique à 300 millions pou fe 10 km. combien moune y aller sava utilise ça. il sera comme aquanord tout le temps en déficit.. allé marchE

12. PATRICK CEVENNES le 14/05/2019 23:25

Le parcours politique de ce bobo écolo, c'est pas comme un peu la girouette ! Là où la gamelle est bonne ?



Tout le monde sait que nous avons à la tête de la Région un banquier d'affaires, un investisseur avisé, un supposé fraudeur auprès de Pôle emploi, qui oubli de faire ses déclaration auprès de l'autorité de transparence, qui partout où il passe, laisse des ardoises.



La France avec sa "touch" est connue pour sa rigueur en matière de gestion financière dans ses grands chantiers. Le Grand Paris Express pour les JO2014. Coût initial 19milliards, nous en sommes déjà à 38 milliards. Alors qu'on nous annonce un jour que la NRL aura coûté 3 milliards ! Mdr !



Maurice 1er hub aéro, 1er campus universitaire (supinfo, sciencepo,etc.), bientôt 1er hub maritime, un métro, mais 1ère poubelle à ciel ouvert.

13. JORI le 14/05/2019 23:32

7. Girondin. Bonsoir. Effectivement comme ses 2000 ecobus, les 4000 emplois induits par le TEE, les 10000 emplois verts ou les 600000 touristes. Et dire que tout ça était prévu sous son 1er mandat !!

14. JORI le 14/05/2019 23:35

9. Dudu. Aviez vous le même discours pour vergès lorsqu'il était à la pyramide??.

15. p.mass le 15/05/2019 00:28

Instauration d’une vignette annuelle pour pouvoir circuler sur cette NRL.



16. Pamphlétaire le 15/05/2019 00:41

Enfin du bon sens d'un politique mais dont les contribuables réunionnais paieront la facture....Alors, la NRL sera payante pour amortir le gouffre financier engendré, n'est-ce-pas?

Quand on veut cacher, masquer une information, le mieux c'est de ne pas en parler, de l'omettre...



Quand on enseigne l'art de la politique, on s'embarrasse d'un excès de notions juridiques, administratives, sociologiques, et souvent on omet l'essentiel sans quoi elles demeurent inopérantes; les arbres de la technique nous voilent la forêt de la sagesse.

André Siegfried 1875-1959, La Fontaine, p. 67.

17. Pamphlétaire le 15/05/2019 01:59

Le coût de la NRL est inversement proportionnel à sa distance...Excellent sujet pour le bac en philosophie et en mathématiques alliant les connaissances acquises et l'actualité, n'est-ce-pas?



aléa : nom masculin

Couramment. [Souvent au pluriel et avec un adjectif ou un complément déterminatif] Risque, inconvénient que l'on envisage sans pouvoir l'imaginer avec précision ou le situer avec exactitude dans le temps :

- Elle m'entretenait souvent de mon avenir, m'expliquait diverses professions, leurs avantages, leurs « aléas », ... J. de Lacretelle, Silbermann,1922, p. 17.

Rem. Syntagmes rencontrés léger aléa, − imprévu, petit -, sans aléas, les aléas du métier, du sort; offrir, présenter, comporter trop d'aléas.

− Il semble que la notion de risque tende à supplanter celle d'imprévisibilité :

- Je ne pouvais admettre que nos troupes restassent l'arme au pied, pour un temps indéterminé, tandis que le sort du monde se jouait dans les batailles. Plutôt que d'en venir là, je préférais prendre l'aléa d'un changement d'orientation. Charles de Gaulle, Mémoires de guerre,L'Appel, 1954, p. 252.

18. CITOYEN le 15/05/2019 02:38

QUAND LA JUSTICE METTRA HORS D ÉTAT DE DILAPIDER LE FRUIT DE NOS IMPÔTS IL FAUT SUSPENDRE TOUTE CETTE ÉQUIPE DE CONSEILLERS RÉGIONAUX QUI ONT COUVERT UN PRÉSIDENT DE RÉGION MÉGALOMANE ESPÉRONS QUE LE PEUPLE S EN CHARGERAS PUISQUE LA JUSTICE EST IMPUISSANTE C EST UN DÉSASTRE POUR LA RÉUNION .

19. ZZ974 le 15/05/2019 03:22

NRL ou pas NRL, quasiment toutes les entreprises en charge de travaux publics font des réclamations ; réclamations ne veut pas dire montants accordés à l’entreprise. C’est bien méconnaître les marchés publics.

20. Ouech le 15/05/2019 08:51

On pleurnicher un coup et on aura un élan d'intelligence pour situer l'Europe.. ..le mot d'ordre ici c'est n'a point Bin n'a point q part pour la bagnole et l'alcool.....

21. Paul Mc Watson le 15/05/2019 09:27

Ce type de grand chantier est difficilement exécutable sans dépassement. Moi ce qui m'énerve le plus, c'est que l'on va éventrer des collines, lesquelles surplombent des nappes phréatiques, entrainant des nuisances de tous ordres, et, cerise sur le gâteau, lorsqu'un jour nous prendrons des trombes seau à n'en plus finir, le littoral ressemblera à une mer de boue... Tout ça pour faire plaisir aux transporteurs, et leurs chauffeurs qui dispersent leurs barquettes vides sur le bord des routes à l'heure du déjeuner...

22. ZembroKaf le 15/05/2019 09:34

le groupe Vinci/Bouygues réclame plus de 378 millions d’euros supplémentaires pour la réalisation du chantier de la NRL.

Il parait que notre bon gestionnaire "DiDiX" avait tout anticiper...!!!



pour @11 "aieaieaie"

C'est 50 millions et 6000 voyageurs/jour

https://telepherique-urbain.cinor.org/index.php/le-telepherique-urbain-cinor/ Il parait que notre bon gestionnaire "DiDiX" avait tout anticiper...!!!pour @11 "aieaieaie"C'est 50 millions et 6000 voyageurs/jourhttps://telepherique-urbain.cinor.org/index.php/le-telepherique-urbain-cinor/

23. Zorg la légende le 15/05/2019 09:56

Didier Robert un pharaon des temps moderne! Pauvre peuple réunionnais

24. Jp POPAUL54 le 15/05/2019 11:09

La Réunion avance....et s'enfonce dans la dette !

Le jour où la route sera finie, il suffira juste de faire payer le passage.

25. Liberté le 15/05/2019 11:13

Pauvre Dudu te rends tu compte de tes commentaires...

Tu dois être sois un suppo de ce très cher ou tu ne réalises tout simplement pas la stupidité de tes propos!



26. polo974 le 15/05/2019 11:56

tout ça pour une 4 voies qui va déboucher sur un rond point à l'entrée de st denis...



on n'a pas fini avec les bouchons gratinés, mais ils vont coûter bien plus cher...

27. Le Jacobin le 15/05/2019 12:43

ON S'EN FOUT QUE L’OCTROI DE MER AUGMENTE



Puisque le chevalier Didier Robert Président de Région à promis que la Région allait prendre en charge Le montant de la totalité du fret pour les marchandises entrant à la Réunion.



Didier l'a dit

Didier le fera



Oui mais c'était au moment des GJ pour 300 0000€ une bagatelle pour la Réunion l'argent y manque pas.



Monsieur le président de Région il faudrait activer l'affaire.

28. gilet jaune retraitée le 15/05/2019 14:34

Que cet élu écolo de la gôche-communo-bôbô JP Marchaud ne fasse pas trop de zèle en se faisant du souci pour les réunionnais qui paieront la facture de la NRL.



Car il semble oublier qu'il fait partie de la caste des trop nombreux fonctionnaires réunionnais privilégiés - kréols et zoreils sur-rémunérés bénéficiant des congés bonifiés qui favorisent tant les prix élevés à La Réunion, pratiqués par les lobbies tous puissants aux mains de créoles peu scrupuleux sur leurs marges.



Le jour où ce politicien aura le courage de demander à cette gôche qui se dit sans honte, proche du peuple, de militer pour la suppression immédiate de la scandaleuse sur-rémunération que ne perçoivent ses collègues de métropole, il deviendra crédible au delà de son cercle d'intimes bôbôïste brasseur de vent !!!

29. Joseph le 15/05/2019 15:53

En tout viaduc, il était possible de calculer les coûts au plus près, mais à cause de ces maudits transporteurs racketteurs, bloqueurs, criminels, pollueurs, nous n'auront pas cette route, mais une dette abyssale à rembourser pour nous et nos enfants.

30. néné le 15/05/2019 16:00

si il y dépassement de budget il faut remercier les verts,la spren pour les batons dans les roues de la nrl

quand on a contruit la route des tamaris combien de nids d'oiseaux , de lézards ,d'insectes etc détruits et les écolos ont fait des recours ? non

31. Texto Sterone le 15/05/2019 16:53

Ce n'est pas fini le pire pourrait bien être à venir …

Je n'envie pas ceux qui sont responsables de ce qui pourrait bien être un fiasco …

32. chavriacouty le 15/05/2019 17:07

En vérité tous ces projets mégalomaniaques sont indignes de la Réunion! Autant de dépenses pour 12 km de route c'est proprement scandaleux, disproportionné! Il y a encore tant à faire pour que ce microscopique "bout de France" réussisse son développement! Multiplier les équipements publics,les infrastructures oui mais aussi élever le niveau culturel de l'ensemble de la population, donner à sa jeunesse les moyens de s'exporter utilement dans le monde sont primordiaux. Avec un taux de chômage élevé,une jeunesse nombreuse,une population qui survit pour beaucoup gràce aux prestations sociales, la Réunion mérite mieux et pa forcément davantage !

33. Bleu outre mer le 15/05/2019 17:32

30.Posté par néné

Le responsable c'est celui qui n'a pas pensé aux roches......

Les carrières n'étaient pas prévues..........

34. Pamphlétaire le 15/05/2019 19:44

Gouverner, c'est prévoir : ici cela a été prévu, puis revu d'où re-prévu....Bref, cela a été mal gouverné, très mal gouverné...Le retard accumulé et les dépassements financiers du coût sont la triste et sinistre réalité de la situation actuelle, n'est-ce-pas?



situation : nom féminin. Ensemble des circonstances dans lesquelles un pays, une collectivité se trouve.



(…) un gouvernement qui a gardé sa tête a les plus grandes chances de dominer la situation.

Jules Romains (Louis Farigoule, devenu) 1885-1972, les Hommes de bonne volonté, t. IV, x, p. 105.

35. " VIEUX CREOLE " le 15/05/2019 20:42

"Les Réunionnais paieront la facture ! " : C'EST PRESQUE CERTAIN ! ! !



--------- IL EXISTE DÉJÀ " UN SURCOÛT DE 378 ,4 MILLIONS D' EUROS !! ( une paille quoi ! ) ! ! !

MAIS RAPPELEZ-VOUS CE SLOGAN DÉTERMINé -- " PARIS EC BRUXELLES I COMMAND' PAS LA REUNION" ! ! ! MAIS QUI ALORS DIRIGENT ET GÈRENT CETTE ÎLE " SI I INTENSE" où existeraient depuis longtemps des SCANDALES ? ? ? CERTAINS prétendent que C 'est La Pharaon de la Pyramide bien nommée " IInverséé" ! ! D' autres que " le Gouverneur de l ' Est"" l'aide énormément ! ENFIN, la Majorité des Compatriotes locaux affirment que " C' EST LA PLATEFORME DE l A DROITE LOCALE" fondée Par Didier ! ! ! A VOUS DE TRANCHER MES COMPATRIOTES ! ! Mi veu' pa passé' pou' " UN Macronien" qui vire sa moqu' ( car moin l' a vot' po Jupiter au 2ème Tour " un Macronien", ni pou' "Un Gaucho" : MOIN' NANA AUCUN PARTI ! ! !

36. Pamphlétaire le 15/05/2019 23:24

.../

Le poids des camionneurs



Le marché des digues a été attribué à un groupement constitué par GTOI (groupe Colas), SBTPC et sa maison mère Vinci Construction, pour un montant global de 798 millions d'euros. Ce dernier a engagé l'an dernier un discret bras de fer avec la Région. Il demande des règlements complémentaires pour compenser les difficultés d'approvisionnement des chantiers. La collectivité estime, pour sa part, que les entreprises auraient dû mieux anticiper ces difficultés.



Une mise en service partielle de la nouvelle route d'ici à deux ans, sur environ 9 km, n'est pas impossible. Mais le maître d'ouvrage n'a encore fait aucune annonce en ce sens. En revanche, la Région ferme la porte à une solution qui apparaît de bon sens à une part grandissante de l'opinion réunionnaise : terminer l'ouvrage en viaduc. Mais cette hypothèse, qui n'a pas été chiffrée officiellement, fait rugir le secteur du transport routier de matériaux. Ses dirigeants avaient pesé de tout leur poids pour que la NRL soit majoritairement construite en digues.



Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/la-fin-du-chantier-de-la-route-la-plus-chere-du-monde-a-la-reunion-se-fait-attendre-1015777