NRL : Le marché de la partie digue bientôt résilié ?

Le 22/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1657

La région et la direction nationale du groupement attributaire du marché de la partie digue de la NRL doivent se rencontrer au plus tard ce jeudi pour décider de la résiliation ou non du marché. C’est ce qu’a annoncé Didier Robert aux transporteurs ce lundi, alors que ces derniers laissaient de nouveau planer la menace de blocages.

D’ici jeudi soir, les transporteurs et l’ensemble des Réunionnais seront enfin fixés sur l’avenir du chantier de la NRL. Car c’est dans ce laps de temps que la Région et le groupement attributaire du marché, GTOI-SBTPC-Vinci, doivent se rencontrer pour trouver un accord, sans quoi le marché de la partie digue pourrait être résilié.



La collectivité entend donc faire une proposition au groupement pour éviter ce scénario. Mais si celle-ci ne suffit pas à satisfaire le groupement, c’est tout le chantier qui se retrouvera à l’arrêt, le temps de lancer un nouvel appel d’offre, ce qui pourrait prendre plusieurs mois.



Cette possible suspension du chantier, c’est ce que redoutent le plus les transporteurs, qui n’écartent pas la possibilité de reprendre la mobilisation.