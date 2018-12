NRL : Le préfet autorise l’exploitation de Bois blanc par la SCPR

Le 29/12/2018 | Par Zinfos974 | Lu 1014

Le préfet de La Réunion a publié, ce vendredi 28 décembre, un arrêté autorisant la société de concassage et de préfabrication de la réunion (SCPR) à exploiter une carrière de roches massives au lieu dit Ravine du trou - Bois blanc sur le territoire de la commune de Saint-Leu.



"Les installations sont exclusivement réservées à la production de matériaux à destination du chantier de la nouvelle route du littoral", délimite l’arrêté préfectoral.



9,3 millions de tonnes de roches massives



Un arrêté qui considère que les engagements pris par le pétitionnaire - en particulier concernant la mise en place d’une commission de suivi de site, le suivi des remises en état au-delà de la durée de l’autorisation d’exploiter, les dispositions d’évitement prises vis-à-vis des espèces protégées, et que l’approvisionnement en eau nécessaire aux besoins du fonctionnement des installations, provenant du réseau d’irrigation - répondent aux réserves qui accompagnaient jusque-là le dossier d'exploitation du site par la SCPR.



L’autorisation d'exploitation concerne une surface de 36 hectares. Mais la superficie de la zone d’extraction se fera, elle, sur 17,5 ha. Les installations seront réparties sur deux zones reliées entre elles par un passage inférieur sous la route des Tamarins : une zone basse côté mer et une zone haute côté montagne. En tout, le projet prévoit l'extraction de 14 millions de tonnes de roches dont 9,3 de roches massives à destination de la NRL.



Les horaires d’exploitation du site courent sur une plage horaire de 5H à 19H du lundi au vendredi et le samedi entre 5H et 12H. Les tirs de mines, eux, sont autorisés entre 10 et 16H.



La durée de l’exploitation est de 4 ans et demi, comprenant la remise en l’état du site.