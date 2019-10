NRL : Les transporteurs obtiennent le tour de table tant espéré

Le 18/10/2019 | Par Zinfos974 | Lu 938

La table ronde tant réclamée se tient finalement aujourd'hui. Après une semaine de démonstration de force, les transporteurs obtiennent ce vendredi le fameux rendez-vous réunissant l'ensemble de la chaîne de décision pour le chantier de la Nouvelle route du littoral.



Ces deux dernières semaines, les acteurs du chantier de la Nouvelle Route du Littoral, s'étaient rencontrés, mais à tour de rôle. La plateforme syndicale du transport BTP avait successivement rencontré le préfet, le président du Conseil départemental puis le président de Région en début de semaine.



Malgré les promesses tenues ici et là par les décideurs, les échanges n'avaient pas abouti sur une feuille de route concrète puisque manquait à l'appel le maître d'ouvrage, à savoir le groupement de la NRL. En effet, le président de Région, Didier Robert, avait rappelé aux professionnels du BTP que le groupement demeurait le seul à décider de l’origine de l’approvisionnement en roches massives pour la partie digue de la NRL.



C'est donc chose faite aujourd'hui alors que se profile la fin prématurée du chantier sur sa partie digue pour le mois de mars 2020. Selon les projections des ingénieurs, le chantier ne pourrait plus se poursuivre faute de pouvoir mettre la main sur les roches massives.



Pour y arriver, deux visions s'opposent. La plateforme syndicale menée notamment par Gaël Rivière (FNTR), Joël Mongin (FTOI) et Didier Hoareau (OTI), ces roches peuvent être trouvées localement, grâce à la poursuite de l'épierrage dans les champs agricoles.



Une perspective qui ne réjouit pas les écologistes qui craignent un prélèvement trop prononcé d'andains et donc d'atteinte à l'environnement puisque ces prélèvements se feraient sur des parcelles jusque-là préservées.



Les transporteurs ont en tout cas montré de quoi ils étaient capables ce mercredi matin au Port. Pas moins de cent camions étaient alignés devant la Halle des Manifestations, avant que le cortège n'aille bloquer l'entrée du site de préfabrication du groupement SBTPC GTOI VINCI situé dans la zone industrielle Port Est.