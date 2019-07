NRL : Que le Président nous donne son plan B

Le 25/07/2019 | Par Karine Nabénésa | Lu 10

La décision vient de tomber. Le Conseil d’État a rejeté le recours de l’État et de la Région contre la décision d’annulation du Schéma Départemental des Carrières de 2014, prise par la Cour d’Appel de Bordeaux en 2018.



Le projet de Nouvelle Route du Littoral est basé sur l’exploitation de carrières en roches massives à La Réunion, alors que celles-ci n’étaient pas autorisées et pire, n’existaient même pas dans les schémas de planification des ressources minières à La Réunion.

Cette situation était connue de tous et malgré tout, c’est tête baissée, pensant peut-être pouvoir mettre la charrue avant les bœufs, que les marchés ont été signés et que le chantier a commencé.



C’est dans la précipitation qu’une tentative de régularisation est faite en 2014 avec une procédure de mise à jour du Schéma Départemental des Carrières. C’est cette procédure, bâclée en l’absence de l’avis de l’autorité environnementale, qui vient d’être définitivement enterrée.



Le Schéma Départemental des Carrières de 2014 est donc définitivement annulé, il emporte avec lui les 4 sites de carrières de la NRL.

Derrière ce feuilleton juridique, des personnes ont pris des décisions politiques, administratives et économiques insensées. Le Président de la Région en fait pleinement partie. Comment accepter un tel niveau d’irresponsabilités ?



Il n’y a plus de temps à perdre. Trop de temps a déjà été perdu à vouloir orienter et conforter un exploitant, un site, une multinationale. Les Réunionnais veulent une route sécurisée au plus vite.



Après le camouflet que les décideurs viennent de subir, peut-on encore leur faire confiance dans l'élaboration d'un nouveau schéma? Va t-on encore perdre du temps et prendre le risque de ne pas voir aboutir ce nouveau schéma?



Il serait suicidaire, et totalement irresponsable d’attendre la révision allégée récemment envisagée par les services de l’Etat en CDNPS pour finir cette route. Ne pas tenir les délais de réalisation, c’est s’exposer à perdre les fonds européens… ce qui serait une véritable catastrophe pour les Réunionnais.



En l’état actuel, il est urgent que le Président de Région s’exprime. Le silence dans lequel il se mue depuis des mois, ne peut plus être une réponse face à cet acte définitif qui met un coup d’arrêt à l’ensemble des procédures en cours concernant la carrière de Bois Blanc et plus généralement l’ensemble des carrières pour la NRL.



Le rappel de la loi ne dispense pas le politique d’explications et de perspectives sur une situation devenue par sa faute, particulièrement tendue et incertaine.



Que le Président nous dise : en l'absence de carrière, quel est son plan B pour finir cette route ?



Il est désormais temps que la Région Réunion informe les contribuables réunionnais et les usagers de cet axe routier quelle sera la suite du principal projet porté par la collectivité depuis bientôt 10 ans.





Karine NABENESA

Conseillère régionale