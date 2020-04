NRL : Redémarrage progressif des chantiers

Le 17/04/2020 | Par La Réunion Positive | Lu 150

"Plus que jamais, ce chantier fait partie des grandes priorités d’investissement pour notre collectivité. C’est un chantier qui devra participer à redonner rapidement de l’activité aux acteurs du BTP dans notre île à un moment où nous aurons besoin de mobiliser toutes nos forces et tous nos moyens pour poursuivre la modernisation du territoire et le soutien aux entreprises"