NRL, avis du CNPN: "Le réveil des conscience, c'est maintenant"

Le 18/01/2019 | Par N.P | Lu 113

Des collectifs opposés à l'ouverture des carrières et au choix de la partie digue pour la NRL souhaitent créer un collectif de signataires "influents". Le but : "exiger de l'Etat, du préfet et de la Région", la réalisation de l'expertise recommandée par le CNPN.

Vous avez certainement pris connaissance du «Nouvel avis du Conseil National de la Protection de la Nature sur le projet de Nouvelle Route du Littoral (NRL) à l'île de La Réunion » datant du 21 décembre dernier.







A la lumière de cet avis, c'est un véritable appel au réveil des consciences que nous souhaitons lancer à nos décideurs et à l'ensemble des réunionnais.







Ni la Préfecture, ni la Région, ni le Groupement NRL ne sont des experts en biodiversité. Par ailleurs, ils ont leurs intérêts politiques et financiers dans ce chantier.







Le CNPN, quant à lui, est une instance d'expertise scientifique et technique, neutre et indépendante, compétente en matière de protection de la biodiversité et plus particulièrement de protection des espèces, des habitats, de la géodiversité et des écosystèmes.







Or cette instance tire (de nouveau) la sonnette d'alarme sur le désastre écologique programmé qu'engendrerait la partie en digue sur remblais de la NRL et ses travaux connexes (carrières et enlèvement massif d'andains).







Suite à ce dernier avis révélateur et accablant, il est URGENT d'agir !







Il nous appartient de relayer la demande formulée par le CNPN dans cet avis, à savoir une demande d'expertise (en application de l'art. 68 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages) prenant en compte tous les aspects (y compris l'exploitation des carrières) de l'option digue sur remblais, dont les risques et les impacts négatifs sur l'environnement et la biodiversité (dont des espèces protégées) ont à nouveau été très largement soulignés dans cet avis, par rapport à l'option tout viaduc.







A cet effet, nous convions les associations, collectifs, personnalités politiques, culturelles et autres à la création d'un collectif de signataires "influents" à but unique :



Exiger de l'Etat, du préfet et de la Région :



- la réalisation de cette expertise,



- et dans l'attente du résultat de cette expertise, l'arrêt immédiat de tous travaux et procédures pour cette partie en digue sur remblais et notamment des travaux connexes de carrières sur les sites de Bois Blanc, Bellevue, Lataniers ainsi que l'arrêt d'enlèvement massif d'andains dans l'Ouest.







Une réunion d'information préalable à la création de se collectif se tiendra demain, samedi 19 janvier de 9h30 à 12h, sur le Front de mer de SAINT-PAUL à proximité des jeux pour enfants / Jeux d'eau.







Les collectifs TOUCH PA NOUT ROCHE et DETRUI PA NOUT BELLEVUE seront présents, ainsi que la SREPEN, EELV, PLR, et d'autres encore.