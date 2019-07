Nadia Ramassamy à la rencontre des agents penitentiaires et des syndicats de Domenjod

Le 17/07/2019 | Par NP | Lu 153

La députée de la 6e circonscription, Nadia Ramassamy, s'est rendue hier à la maison d'arrêt de Domenjod, où de nombreuses agressions de détenus contre les surveillants ont eu lieu ces derniers mois.



La parlementaire, qui a interpellé à plusieurs reprises la ministre de la Justice Nicole Belloubet sur l'état des prisons dans les territoires ultramarins et notamment à La Réunion, a rappelé le manque "criant" de moyens humains et financiers des surveillants pour assurer leurs missions.



Elle réclame à la Garde des Sceaux que les personnels des lieux de privation de libertés disposent des mêmes moyens et de la même attention que leurs homologues métropolitains, à savoir l'implantation à La Réunion d'une Unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), d'une Unité hospitalière de sécurité inter-régionale (UHSI) et la création d'une Direction interrégionale pour les Outre-mer.



Nadia Ramassamy s'est également prononcée pour une revalorisation du statu du personnel pénitentier et davantage de reconnaissance et de protection de la part de l'État.