Nadia Ramassamy demande que les anti-PMA soient déclarés comme lobbies

Le 09/07/2019 | Par B.A | Lu 153

La députée de La Réunion a adressé le 4 juillet dernier une lettre au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Jean-Louis Nadal, afin de lui demander que les associations anti-PMA pour toutes soient enregistrées en tant que lobbies. Dans son courrier, elle affirme recevoir un grand nombre de messages l'incitant à se positionner contre l'accès à la procréation médicalement assistée pour les femmes seules et les couples lesbiens.Nadia Ramassamy y rappelle que, depuis la promulgation de loi Sapin en 2017, les "représentants d'intérêts" (autrement appelés lobbies) doivent être inscrits dansun registre précisant leurs activités, leurs actions et les moyens qu’ils y consacrent, ainsi que les personnes visées par ces actions d’influence."Je constate que ces associations correspondent aux critères de la HATVP définissant un représentant d’intérêt", écrit Nadia Ramassamy. "Ces acteurs ont le statut de personne morale, au moins un dirigeant de ces associations prend l’initiative de me contacter pour influencer une décision, et l’agenda de ces associations est pleinement consacré à ces actions régulières de lobbies auprès des représentants publics ou par des actions dans l’espace public auprès des citoyens."″À l’approche de la présentation en Conseil des ministres et de l’examen par le Parlement du projet de loi bioéthique", écrit la députée réunionnaise, "les citoyens et l’opinion publique doivent avoir accès aux actions menées par les représentants d’intérêts contre l’extension" de la PMA. En effet, le projet de loi bioéthique sera présenté fin juillet en Conseil des ministres, et discuté au Parlement d'ici la fin d'année.La demande de Nadia Ramassamy ne plaît pas à tous, particulièrement à la présidente de "La manif pour tous", Ludovine de La Rochère, bien connue pour ses positions contre le mariage homosexuel, qui s'est vue vertement répondre par la députée sur twitter (cf ci-dessous). Nadia Ramassamy s'était auparavant positionnée pour une fondation de la "droite humaniste" , en opposition à la ligne conservatrice de Laurent Wauquiez.