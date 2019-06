Nadia Ramassamy invite à refonder la droite humaniste

Le 02/06/2019 | Par N.P

Ces dernières années, la droite s’est concentrée sur un discours qui stigmatise tantôt les plus fragiles, tantôt les honnêtes serviteurs de l’État, tantôt nos compatriotes d’origine étrangère. Ce discours culturellement identitaire et d’austérité économique n’est qu’une pâle copie de l’extrême droite et un abandon de l’histoire de la droite républicaine. Cette famille politique avait par le passé un discours humaniste, serein et positif, en faveur de la justice sociale, du sérieux budgétaire et qui répondait aux préoccupations quotidiennes des Françaises et des Français.



Femme, française et européenne convaincue, progressiste, et humaniste, la motivation première de mon engagement est celle d’aider les gens à avoir un avenir meilleur. Il n’y a pas de nation sans solidarité, il n’y a pas de patrie sans lien et on ne peut construire un pays sans un grand récit rassembleur.



Ma droite est sociale, elle valorise le mérite et n’exclut pas. L’enjeu de cette refondation est vitale tant nous avons à répondre aux défis de notre temps. Un défi d’innover et de s’investir dans le sens de la réalité de notre société sur la dépendance, les retraites, les familles et l’intégration mais aussi de formuler des réponses claires et concrètes sur la sécurité, l’éducation, l’emploi, la croissance verte et le pouvoir d’achat.



Je milite pour la refondation d’un projet politique de droite et du centre qui parle à tous, celui d’une France solidaire et ferme sur ses valeurs républicaines et pas celui d’une niche électorale. Redonnons du concret à l’âme de la France, et l’âme de la France, c’est plus de fraternité entre les territoires, c’est plus de liberté pour ceux qui innovent et plus d’égalité pour permettre la réussite de tous. Une France sociale, populaire et républicaine qui vit de ses différences. Une France indépendante et souveraine qui porte ses engagements et ses valeurs universelles partout dans le monde, qui œuvre au respect du droit international, qui ne fuit pas ses responsabilités et qui, sans naïveté et avec réalisme, défend ses intérêts sur la scène européenne.



Réenchanter la République n’est pas qu’un discours, cela doit être un acte pour du concret, du visible et du tangible pour l’ensemble des Français.