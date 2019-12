Nassimah Dindar commente son investiture par le parti d'Emmanuel Macron

Le 19/12/2019 | Par Zinfos974 | Lu 767

Après l'officialisation de l'obtention de l'investiture La République En Marche du président Macron, Nassimah Dindar apporte d'un éclairage nouveau les tentatives de rapprochement entamées avec d'autres candidats à la mairie de Saint-Denis. Elle commente sa démarche politique "d'ouverture" dans une publication sur son compte Facebook. Une démarche qui s'est avérée infructueuse et dont elle fait porter la responsabilité à ces candidats qui ont refusé la discussion :

"Après avoir reçu l’investiture officielle de l’UDI ainsi que celle de la Droite Sociale Réunionnaise, voici que la Commission Nationale des Investitures de LREM m’apporte officiellement le soutien du parti du Président de la République.



Il semblerait que mon bilan de Présidente de Conseil Général, que mon absence de sectarisme ainsi que mon travail remarqué de parlementaire au Sénat aient été déterminants dans ce choix.



Je rappelle que d’autres candidats avaient sollicité ce soutien. Je rappelle que bon nombre d’élus municipaux, départementaux ou régionaux sont adhérents à LREM avec l’aval de leur tête de liste.



Je rappelle que je suis la première personnalité politique du Centre à avoir annoncé ma candidature à Saint Denis (difficile alors d’affirmer que c’est une candidature de réaction). Et que, aussitôt, j’ai proposé l’Union aux différentes personnalités politiques de mon camp.



Cette union aurait pu être discutée, envisagée, appréhendée. En réponse, je n’ai pu que constater un refus sans discussion pour l’un ainsi que des manœuvres dilatoires et pas claires pour d’autres. Chacun a pris ou prendra ses responsabilités.



Ma liste est une liste d’ouverture riche de personnalités aux convictions politiques différentes - pour certains marqués à gauche - d’où la richesse de cette liste et son intérêt pour les dionysiens.



Ce ne sont pas les mensonges éhontés de certains commentateurs alimentaires qui se qualifient de journalistes qui tromperont les dionysiens et je fais confiance à leur capacité d’analyse pour apprécier la sincérité de mon engagement, de celle mes colistiers ainsi que la qualité de mon programme.



Je suis honorée du soutien de LREM et je saurai utiliser ce soutien pour défendre avec efficacité et avec écoute les grands dossiers de Saint Denis.



Ce qui est sûr c’est que la victoire est en marche !"