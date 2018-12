Nassimah Dindar entendue à la caserne Vérines

Le 27/12/2018

L'ancienne présidente du conseil départemental et du Service départemental d'incendie et de secours de La Réunion (SDIS 974) était entendue ce jeudi matin par les gendarmes à la caserne Vérines à Saint-Denis. Elle aurait quitté les lieux en fin de matinée.



L'audition de près de 2 heures et demi de Nassimah Dindar s'est tenue dans le cadre de l'enquête sur les emplois présumés fictifs au SDIS 974. Elle a été entendue en tant que témoin. Il en est de même pour un colonel. Deux agents auraient été employés au domicile de Nassimah Dindar, l'une comme femme de ménage et l'autre comme jardinier. La femme politique conteste les faits.



L'enquête étant terminée, ce sera au parquet de décider de la suite de l'affaire.



Charlotte Molina sur place