Nathalie Bassire: "Félicitations aux agents publics du Tampon"

Le 22/01/2019 | Par NP | Lu 8

Le travail des agents communaux et intercommunaux, du CCAS et de la Caisse des Écoles mérite notre reconnaissance sincère et constante.



Si les grands événements, tels que Florilèges ou Miel Vert, mettent encore plus en avant leurs compétences remarquables, leur engagement au quotidien est à saluer. Pas une seule fois en presque 5 ans, ils n'ont été mis en avant.



La majorité municipale ne parle que de ses élus et oublie ses agents publics qui se plaignent souvent de la pression au travail.



Il est dommage que leurs employeurs ne se souviennent d'eux qu'à l'approche des élections municipales. C'est oublier que les élus passent, mais que les fonctionnaires restent.



Comme à chaque occasion, je félicite nos agents publics pour leur dévouement admirable au service de la population et je leur souhaite une nette amélioration de leurs conditions de travail, notamment en termes de sérénité et de bien-être dans leurs missions d'intérêt général.



À chacun d'entre vous, je vous adresse, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux et une belle année 2019 !