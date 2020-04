Nathalie Bassire demande la suspension des loyers du parc social

Le 10/04/2020 | Par N.P | Lu 396

La députée Nathalie Bassire s'est tournée vers les 7 bailleurs sociaux afin de leur proposer d'étudier un report ou une suspension des loyers pour les locataires du parc social. Voici son communiqué :

J’ai sollicité les 7 bailleurs sociaux de La Réunion afin qu’ils étudient la possibilité de report ou de suspension des loyers pour les particuliers du parc social. En effet, nous constatons des difficultés économiques rencontrées par les locataires à revenus modestes à payer leur loyer, dont certains ont subi une diminution nette de salaire depuis le début du confinement.



Certains bailleurs sociaux en métropole et notamment en Ile-de-France ont annoncé par voie de Presse récemment qu’ils allaient proposer à leurs locataires de reporter leur loyer en cas de nécessité et de l’étaler sur les 12 ou 24 prochains mois dès que le confinement sera levé. Aussi, j’ai adressé un courrier à tous les bailleurs sociaux de l’île afin que ceux-ci, sur ce même modèle, étudient les possibilités de reports des loyers des familles les plus touchées par la crise sanitaire et socio-économiques que nous traversons.



Il est primordial de protéger les plus vulnérables de nos concitoyens, surtout en ces temps difficiles où le pouvoir d’achat des familles est impacté par la hausse des prix de certains produits !



Nathalie Bassire,

Députée de La Réunion