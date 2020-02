Nathalie Bassire dévoile ses colistiers au Tampon

Le 23/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 578

Candidate à la mairie du Tampon, la députée de la 3e circonscription, Nathalie Bassire, a présenté hier ses colistiers à sa permanence. Une équipe de 49 noms "à l’image du Tampon" que la parlementaire soutenue par Didier Robert a voulu "ouvrir à la société civile et aux forces vives du Tampon". Comme en 2014, une charte de bonne conduite a été signée par l’ensemble des colistiers, qui se sont engagés solennellement "à respecter des engagements forts dans un souci de transparence et d’éthique".



Pour la prochaine échéance électorale, Nathalie Bassire pourra compter sur le soutien de plusieurs mouvements et personnalités politiques, classés aussi bien à droite qu’à gauche. En plus d'Objectif Réunion, on retrouve par exemple l’ex-EELV Jean-Alain Cadet (également son suppléant à l’Assemblée nationale), l’ex-LPA Laurent Boyer ou encore le parti Les Républicains, représenté par Jean René Michel, délégué LR de la 3e circonscription.



"Notre point commun à tous c’est la motivation, l’engagement et la détermination pour faire aboutir des projets responsables pour les Tamponnais" clame Nathalie Bassire, qui a rappelé que Le Tampon était le grenier de l’île. D’où une présence marquée de nombreux agriculteurs sur sa liste, au moins cinq. "Mon slogan est ‘Mieux vivre ensemble’ au Tampon et ce mieux-vivre ensemble concerne autant l’enfant à naître que nos gramounes en prenant en compte toutes les étapes essentielle de la vie".