Naturalia, Thiriet, XL Literie et Espace Déco s'installent dans la zone commerciale de Basse Terre

Le 11/07/2019 | Par NP | Lu 670

De nouvelles enseignes vont s’implanter le long de la RN3 à St-Pierre à proximité du Conforama. La Commission départementale d’aménagement commercial ( CDAC) a rendu un avis favorable, le 9 juillet dernier, pour la construction d’un ensemble commercial de 2 273 m2.



Il comprendra deux moyennes surfaces alimentaires de 765 m2 et 360 m2 de l’enseigne Naturalia, spécialisée dans les produits issus de l'agriculture biologique et du commerce équitable mais également Thiriet, spécialisé dans les produits surgelés. Un XL Literie de 553 m2 , un Espace Déco de 595 m2 et un parc de stationnement de 104 places seront également construits au 77 chemin Château d’Eau.



La CDAC a ainsi estimé que le permis de construire déposé par la SCi foncière Youcha est de "nature à renforcer l’offre de commerces alimentaires sur le secteur". Le projet situé "en périphérie immédiate du centre-ville", "s’insère dans la concentration commerciale Ouest de St-Pierre " et "ne porte pas atteinte aux équilibres du grand territoire".