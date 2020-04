"Ne pas confondre renoncement aux soins et report de soins"

Le 09/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 641

"Appelez vos médecins habituels, vous ne les dérangerez pas, ils sont là pour ça !". C'est le message passé par l’Union régionale des médecins libéraux (URML OI), le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de La Réunion et France Assos Santé Océan Indien.



Ces instances s’associent pour rappeler la nécessaire vigilance à apporter à sa santé en général, malgré les mesures de restriction de déplacement.



En effet, depuis, le confinement, les médecins de ville s’inquiètent d’observer une chute importante de leurs consultations et craignent que leurs patients n’osent pas les appeler pour des motifs autres que des symptômes liés au coronavirus.



"Attention à ne pas confondre renoncement aux soins et report de soins", martèle le collectif, qui rappelle qu'il est possible, dans le cadre de l’épidémie du coronavirus, non pas de renoncer à des soins, mais bien de reporter ces derniers. "Or, ce report ne doit se faire qu’après en avoir reçu la confirmation par les médecins qui vous suivent habituellement", expliquent l'URML, le CDOM et France Assos Océan Indien.



"Appelez vos médecins habituels, vous ne les dérangerez pas"



Demander un avis médical, sans attendre la moindre aggravation, c’est limiter un retard diagnostic et une perte de chance et contribuer à rester en aussi bonne santé que possible.



En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre médecin généraliste traitant, mais également tout autre spécialiste qui vous suit habituellement. Ainsi, votre médecin pourra toujours, durant l'épidémie, vous conseiller par téléphone, réaliser une téléconsultation si cela est possible qui est remboursée à 100% par l’assurance maladie, et ce quel que soit le motif de consultation. Il pourra également vous proposer, en cas de nécessité, une consultation physique (également remboursée à 100 %) et qui sera réalisée dans les conditions permettant de vous protéger au mieux.



"Les médecins ont organisé leurs cabinets et leurs consultations de sorte à réduire au maximum le risque de contamination. Alors, n’hésitez pas, appelez vos médecins habituels, vous ne les dérangerez pas, ils sont là pour ça !", conclut le collectif de médecins.