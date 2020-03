Népalais écroué à La Réunion: L'homonymie a créé la confusion

Le 27/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1526

Le 12 décembre dernier, nous relations le procès d’un Népalais condamné à 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour vols, menaces, dégradations et violences. Ce "Dawa Sherpa" s'est installé à La Réunion, et serait arrivé avec son oncle qui a participé au Grand Raid.Un individu à ne pas confondre avec Dachhiri Dawa Sherpa, connu sous le nom de Dawa, coureur d'ultra-trail et fondeur népalais, qui a également participé à plusieurs Grand Raid. "Il adore La Réunion et ses habitants , il a plusieurs amis qui sont là bas", alerte sa femme Annie. À propos du Népalais écroué à La Réunion: "je pense même qu'il n'est pas Sherpa", indique-t-elle."Dawa signifie lundi. Chez les Sherpas, on donne le jour de naissance comme prénom", explique-t-elle. Ce qui pourrait expliquer la confusion.