"Ni enfouissement ni incinération: vers un modèle durable de gestion des déchets à La Réunion"

Le 17/02/2019 | Par Richard Riani | Lu 710

En réponse au courrier d'Emilie Morel "Nos Poubelles débordent", je suis un citoyen de Saint-Pierre qui s’interroge sur la solution toute faite, la pilule à 374 Millions d’euros que Le Président d’ILEVA (syndicat de traitement des déchets Sud & Ouest) veut nous faire avaler.



Moi aussi, j’ai pu constater en participant à des opérations de nettoyage à quel point la ville de Saint-Pierre est jonchée de dépôts sauvages dont une grande partie finira par polluer notre terre ou ira dans la mer. C’est pourquoi, je suis – moi aussi – contre l’enfouissement mais je sais qu’il y a des alternatives durables à l’incinérateur.



D’abord, il faut savoir que l’incinérateur ne règle absolument pas le problème de l’enfouissement puisque 30 000 tonnes supplémentaires par an de résidus d’incinération (Mâchefer) seront produits, que 40 000 tonnes / an de déchets dits ‘ultimes’ continueront d’être enfouis et que 4000 tonnes / an de déchets très dangereux (résidus d’épuration de fumée ou REFIOM) seront stockés probablement dans un des 15 centres métropolitains de stockage de déchets dangereux, seuls habilités à stocker ces produits hautement toxiques. Est-ce une solution durable? Je ne le crois pas.



De plus, je constate également que cet incinérateur ‘nouveau modèle’ aura un coût énorme. Un coût sanitaire comme le rapportent les études sur les augmentations de cancer autour des incinérateurs. Un coût environnemental puisqu’il y aura des rejets toxiques (dioxines, furanes, métaux lourds…) et même la création de déchets dangereux (REFIOM) supplémentaires.



Un coût social car seuls quelques dizaines d’emplois seront créés alors que des milliers d’emplois sont possibles dans l’Économie Circulaire (filières de recyclage [papier/carton, bois, plastiques...], emplois liés à la réutilisation et à la réparation notamment). L’incinérateur est aussi un gouffre financier qui aura tôt ou tard un impact sur les finances publiques donc sur l’argent du contribuable que je suis: 374 millions d’euros assortis d’un emprunt de 190 millions d’euros sur 30 ans soit, au bas mot, 500 000 € / mois à rembourser par la Commune!



Enfin je vois que d’autres pays, îles, régions du monde ont mis en place des alternatives durables au tout enfouissement et à l’incinération en adoptant une démarche ‘0Déchet’.



Cette démarche ‘0Déchet’ ne veut pas dire que l’on arrête tout d’un coup de consommer et de produire de déchets mais tout simplement que l’on met en œuvre toutes les solutions pour accompagner les citoyens, en premier lieu, vers une réduction. Par exemple, certaines villes ont mis en place avec succès une fiscalité incitative où plus je trie moins je produits et MOINS JE PAYE!



C’est une démarche qui inclut tous les acteurs comme les industriels et les distributeurs. Sur le suremballage notamment: est-ce au consommateur de payer les erreurs faites en amont? Je ne le pense pas. La Démarche ‘0Déchet’, c’est aussi faire en sorte que le maximum de déchets soit recyclés et réutilisés au sein d’une nouvelle économie dite circulaire où chaque déchet produit est une ressource pour une autre activité suivante : 0Déchet = 0Enfouissement. Toutes ces initiatives sont répertoriées sur le site Internet de www.zerowastefrance.org que tout un chacun peut consulter.



Alors arrêtez de "roul anou carry soud’ riz" et cessez de faire croire que l’incinérateur est la seule solution à l’enfouissement. De plus en plus de réunionnais sont aujourd’hui conscients qu’ils sont capables de construire, s’ils sont aidés et accompagnés dans cette démarche, un monde meilleur pour demain, pour eux et pour leurs enfants, un monde durable et sain, sans enfouissement...ni incinérateur.