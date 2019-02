Nicolas Dupont-Aignan dérape et suscite l'indignation

Le 18/02/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 1011

Ce week-end, Nicolas Dupont-Aignan a appelé à "ne pas laisser repartir vivants les députés En Marche ! s’ils votent le projet loi Pacte".



Du second degré assure-t-il. Ce qui n'a pas empêché ses propos d'indigner plusieurs élus, surtout dans le climat actuel de violences.



Ils dénoncent des propos "abjects et irresponsables" et se réservent la possibilité de porter plainte contre le leader de La France Debout.



Les députés (LREM) du Val-de-Marne, Laurent Saint-Martin et Maud Petit, ont publié hier un communiqué pour condamner "la gravité de déclarations d’un élu de la nation dans un climat délétère de violences récurrentes envers les parlementaires".

.