À t il vendu ses gros 4x4 diesel ?. Car à un moment il faut être crédible. D'autant plus quand on parle de guerre.

5. parlamer le 30/06/2019 13:04



est-ce que ce triste sir arrive à voir le Co2 de ses propre yeux ?



on a déjà une sainte nordique (fabriquée de toutes pièces et qui souhaite la panique ) , il nous manque un



saint dans cette cours des miracles climatologique



ma mère m'a expliqué au téléphone cette semaine, quand 1947, elle avait connu une canicule plus dure que celle de cette semaine en métropole.



les images satellite indiquent une expansion des forets sur la planete, est ce la NASA qui nous ment ?, ces salauds d'américains ...



j'avoue , je suis perplexe , une tesla , voiture électrique produit 17 tonnes de Co2 à sa production,



et on ne sait toujours pas comment retraiter les batteries lithium



véritable poison, concentré de cancer pour des millions de personnes ,



mais les pseudos écologistes gauchistes s'en foutent,



ce qui les intéressent c'est les taxes pour se gaver sur le dos de ceux qui bossent pour de vrai au nom de la planète