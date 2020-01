Nicole Dambreville, la Diva réunionnaise, ouvre son "kari téat" à Colimaçons

Le 13/01/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 883

D'autres avaient lancé la formule avant elle : les célèbres "Pat jaunes" à la Plaine des Cafres et Gilbert Pounia à Terre Sainte. Nicole Dambreville s'est enfin décidée à ouvrir son "kari téat", dans les hauts de Colimaçons.



Certes, un rendez-vous avec notre Diva locale se mérite. La route des Colimaçons ne comporte pas autant de virages que celle de Cilaos, mais plus d'une fois on se demande si on ne s'est pas trompé de chemin. Mais pas d'inquiétude. Le plan fourni par la maitresse de maison (voir en fin d'article) est assez simple à suivre et on arrive facilement à destination, au restaurant Le Marg'Oz.



Une fois arrivé, on découvre un cadre très chaleureux, très chaud, tout en bois avec une immense cheminée qui doit être très agréable en hiver. Une salle capable d'accueillir une soixantaine de personnes, avec une très grande terrasse dominant l'océan et permettant d'admirer le coucher de soleil sur l'ouest de l'ile.



Dans un coin, la scène.



Tout commence par quelques amuse-gueules, avant que notre chanteuse à la voix d'or n'entre en scène, accompagnée d'un pianiste, d'un batteur et d'un guitariste. Comme le faisait fort justement remarquer un ami, Nicole serait capable de donner le frisson rien qu'en lisant l'annuaire...



Elle commence par du blues, avant d'attaquer quelques vieilles chansons créoles revisitées à sa façon. C'est ainsi qu'on (re)découvre Madoré, Michou, Daniel Waro, Luc Donat...



Puis arrive l'heure du cari pat' cochons et de coq. Avant qu'elle n'embraye sur une partie humour où il a beaucoup été question de "PE". Entendez par là perturbateurs endocriniens, ou plein d'autres expressions dont les initiales sont aussi "PE".



Une fois le dessert avalé, on s'aperçoit que le temps a filé bien plus vite qu'on ne le pensait et qu'il est temps de redescendre dans "les bas", retrouver la chaleur.



Une sortie qui fut un véritable plaisir. Le tout, spectacle + diner, pour "seulement" 52€. N'hésitez pas et faites vous plaisir... Soirées tous les vendredis et samedis soirs. R éservations au 0692 02 30 22.



Le Marg’Oz 21 rue Leconte de Lisle 97416 Chaloupe St-Leu

Sur la route des Tamarins prendre la sortie Colimaçons à la Chaloupe, passer l’église

Dépasser le Conservatoire Botanique de Mascarin

On arrive à un embranchement et là on prend à gauche

Suivre La Chaloupe

Continuer jusqu’à un stop Juste après le restaurant Jakadi.

Au stop, prendre à droite, et continuer encore sur 500 m environ.

On arrive au restaurant Marg’Oz situé sur votre gauche en montant.

Attention, ne pas se fier pour le moment à Waze sinon vous risquez de vous retrouver dans les hauts de St-Louis... Une demande de modification a été effectuée auprès de Google.