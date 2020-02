[Noaa/Météo France] Risque faible de formation d'une tempête à partir de samedi au Nord des Mascareignes

Le 26/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 851

Animation satellite(de 9h à 14h ce mercredi) centrée sur notre zone.

"A partir de Samedi, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient faible au

Nord des Mascareignes."

➡️ Dans son bulletin ZCIT( zone de convergence intertropicale) de ce mercredi 26 Février Météo France précise que:➡️ Les modèles proposent encore de nombreuses simulations différentes concernant cette possible cyclogenèse ce qui traduit la forte incertitude encore associée à ce possible futur épisode.➡️ De son côte la célèbre agence américaine NOAA annonce une forte probabilité de formation d'un système cyclonique ( au moins une dépression tropicale) au cours de la semaine du 26 Février au 03 Mars au Nord des Mascareignes comme on peut le voir en rouge sur la carte jointe. Cette carte a été publiée le 25 Février et est actualisée tous les mardis.Au cours de la semaine suivante le risque est modéré mais plus loin au Nord-Est des Mascareignes.NOAA travaille en collaboration principalement avec le Joint Typhoon Warning Center/Hawaii et BOM/Australie pour➡️ Prochaine publication dans 24heures.➡️ Les publications sont postées régulièrement et archivées sur