Noces d’or des époux Moisson à Bellemène

Le 27/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 83

Dans le petit quartier des hauts de Saint-Paul, à Bellemène, vivent Denis et Marie Aïdee Moisson. Le couple, qui fête ce jeudi 27 juin 2019 leurs 50 ans de mariage, a eu l’agréable surprise de recevoir un présent de la ville remis par l’élu de secteur, Patrick Dorla.



Mariés à la mairie et à l’église du quartier, elle avait 17 ans et lui 26 quand ils ont prononcé le « oui » qui les unis aujourd’hui encore. De leur union sont nés 6 enfants, 5 filles et 1 garçon. En plus des grands-parents et des parents, 10 petits-enfants composent également la famille qui va se retrouver ce dimanche afin de fêter comme il se doit l’anniversaire de mariage des deux tourtereaux.