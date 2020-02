Nocturne créative le jeudi 5 mars à la Maison Serveaux

Le 26/02/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 50

À l’occasion de la nocturne du jeudi 5 mars, l’exposition “Savanes : Nout liberté sous le vent” de la Maison Serveaux ouvrira ses portes jusqu’à 19h.



Les amateurs de l’exposition reconnaîtront sûrement Nancy Carabin, qui pour l’occasion passera de l’autre côté de l’écran pour venir nous expliquer, en chair et en os, les secrets des tisanes réunionnaises.

Explication, fabrication et dégustation, Nancy sera là pour répondre aux questions de 17h à 19h.

Nancy nous présentera également les différentes utilisations des graines de la savane, en particulier dans l’artisanat, invitant les visiteurs à s’essayer à la fabrication de leur propre bracelet.



Les étudiants des Beaux-Arts nous feront également le plaisir d’être présents pour nous montrer leurs travaux et leurs créations, à l’issu de leur stage de deux semaines avec les artistes Migline Paroumanou et Florans Féliks Waro, scénographes de l’exposition.



Accès libre, de 17h à 19h à la Maison Serveaux. Renseignements au 02 62 34 69 21 ou sur patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr