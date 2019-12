Noël au GHER: Une trentaine de cadeaux offerts aux enfants

Le 25/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 242

Nous en parlions en ce début de mois de décembre: Julien Singaïny avait tenu à offrir des cadeaux aux enfants du GHER à Saint-Benoît, lors du Noël de l'hôpital. Une trentaine de jouets a ainsi pu être distribuée par le Père Noël au service pédiatrie ainsi que service néonatologie ce lundi 23 décembre.Au-delà du soutien de ses amis et de l'association KFA One, Julien Singaïny a également pu compter sur la présence de Morgane Lebon, Miss Réunion 2019, Diana Samy la 2e Dauphine de Miss india ainsi que Cindy Fruteau Miss First Sweet Lady.Son but était de mettre un peu de baume au coeur à ces enfants malades, ainsi qu'à leurs parents. Il voulait soutenir les familles dans ces épreuves difficiles: objectif amplement atteint. Ce Noël 2019 restera gravé dans leur mémoire.Julien Singaïny espère que ce moment de plaisir, de partage et de solidarité ne s'arrêtera pas à cette fin d'année...