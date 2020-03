Non, les animaux domestiques ne propagent pas le COVID19

Le 19/03/2020 | Par Nicolas Payet

Beaucoup de rumeurs circulent sur les réseaux sociaux au sujet du coronavirus. Certains se sont inquiétés de l'éventuelle transmission du covid-19 par les animaux de compagnie ou d'élevage. De quoi faire craindre à la SPA une vague d'abandons.



Mais rassurez-vous, l’Anses (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a réuni en urgence un comité d'expert qui a conclu qu' "il n'existe aucune preuve que les animaux de compagnie et d’élevage jouent un rôle dans la propagation du virus SARS-CoV-2 à l’origine de cette maladie". La question s'était posée après q ue des échantillons prélevés dans les cavités nasales et orales du chien d'une Chinoise atteinte du coronavirus avaient été testés faiblement positifs (à noter que le chien n'était pas malade).



Il faudrait en réalité que des conditions rares et particulières soient réunies pour que le virus puisse "passer la barrière de l'espèce", explique un spécialiste au Parisien. Et que le virus circulent de manière très active. Ces conditions n'étant pas réunies, cela permet à l'OMS d'écarter le risque d'une transmission du virus par votre animal de compagnie.



L'OIE (Organisation Mondiale de la Santé Animale) insiste : "Il n'est donc pas justifié de prendre des mesures à l’encontre des animaux de compagnie qui pourraient compromettre leur bien-être".



Toutefois, il est toujours bon de se laver les mains à l'eau et au savon après un contact avec les animaux domestiques, qui peuvent transmettre d'autres bactéries, précise le Ministère de la Santé.