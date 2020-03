Non madame Bareigts, c’est vous qui avez la mémoire courte !

Le 12/03/2020 | Par X | Lu 62

Agent de la mairie de Saint-Denis, je suis outré par le tract que vous avez distribué aux agents communaux sur vos prétendues "mesures sociales fortes".



Madame La Député, nous sommes près de 1700 agents de catégorie C, dits territoriaux de non-droits. Nous sommes en dehors du cadre légal depuis des années. A aucun moment, vous n’avez proposé ni plan de titularisation, ni projet de loi pour l’accès à un vrai plan de carrière. Pire que ça, lors de la Loi Sauvadet en 2012, qui était l’occasion de nous titulariser, notre statut (illégal) ne nous permettait pas d’y accéder. A aucun moment, en 2012, vous n'avez essayé d’intégrer notre spécificité dans la loi pour nous titulariser. Pire, nous n’avons vu aucun projet de loi de votre part. Et pourtant, certains syndicats vous avaient sollicitée. Aujourd’hui, nous restons dans notre statut hors du cadre et ça ne vous a jamais gênée.



Vous parlez de plan de titularisation, mais nous savons très bien quelles sont vos méthodes. Vous ne respectez par le cadre de la loi du 26 janvier 1984. Vous dites que les autres collectivités nous envient. Je ne le crois pas. Au Département, à la Région et à la Cinor, les catégories C accèdent à la titularisation au bout de 3 ans. A Saint-Denis, un agent peut avoir 40 ans de service sans voir la trace d’une titularisation.



Je pense aussi aux fonctionnaires. Où est le RIFSEEF? Obligation légale pourtant ! A la Mairie, ils n’ont pas de régime indemnitaire. Certains n’ont même pas de fiche de poste, ni de missions assignées. Où est la revalorisation obligatoire des contractuels tous les 3 ans ? Obligation légale depuis 2015 pourtant ! Nombreux sont les contractuels qui ont demandé cette revalorisation obligatoire et que votre équipe n’accorde pas.



Vous parlez de plan en forme et de conditions de travail. Où est le Document Unique ? Obligation légale pourtant ! Votre équipe a été condamnée par le TA pour absence de DU. Mais malgré ça, à l’heure d’aujourd’hui, il n’y a ni DU, ni plan de prévention des risques. Vous nous vendez du Yoga et du sport mais la loi exige ces deux documents. Respectez la loi madame la Député.



Les chèques déjeuners à 6 euros ! Tous les syndicats ont demandé une revalorisation de la valeur du chèque depuis plusieurs années. La raison est pourtant simple. Ca fait bien longtemps que les barquettes au centre-ville ne coûtent plus 6 euros. Ah vous ne le saviez pas ? Et pourtant, vous n’avez jamais voulu écouter les syndicats.



La formation, certains agents ont bien pu en profiter comme monsieur Didier Annette qui a pu se payer une belle formation qu’aucun autre agent n’aurait pu avoir. Vous nous parler de quelle formation au fait ?



Madame Bareigts, quittez Singapour et revenez à Saint-Denis, car nous sommes en burn-out, nous sommes démotivés, nous sommes brisés physiquement et c’est dû à la politique de votre équipe. S’il vous plaît cessez avec vos discours infantilisants et paternalistes. Nous n’avons jamais été les enfants de Gilbert Annette et nous ne serons pas vos enfants.



Un agent de la mairie désabusé par votre politique