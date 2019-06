Normane Omarjee élu nouveau bâtonnier de Saint-Pierre

Le 06/06/2019

Il a été lu hier pour succéder à Me Eric Bodo. À 36 ans, il devient le nouveau bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Pierre, et prendra ses fonctions le 1er janvier prochain.



Pénaliste reconnu pour sa pugnacité, Normane Omarjee a notamment appris aux côtés des deux ténors de Saint-Pierre : Me Djalil Gangate et Me Georges-André Hoarau.



Le nouveau bâtonnier a confié à la presse écrite son inquiétude concernant la réforme de la justice et l’avenir de la profession, un combat dont il fera sa priorité.



Issu d’une famille de commerçants, Normane Omarjee s’oriente vers sa vocation dès son jeune âge. Après l’examen du bac, il quitte La Réunion direction la faculté d’Aix-en-Provence. Après avoir exercé en métropole il revient sur notre île et s’inscrit au barreau de Saint-Pierre.