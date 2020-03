Nos médiateurs vous donnent rendez-vous à l’occasion de la Journée mondiale du recyclage

Le 13/03/2020 | Par TCO

Les médiateurs du TCO vous attendent pour une journée d’animation à l’occasion de la Journée mondiale du recyclage.



Rendez-vous le mercredi 18 mars 2020, de 11h à 18h au centre commercial Cap Sacré Cœur (entrée B).



Au programme

À travers des activités ludiques, les médiateurs vous sensibilisent à la nécessité de réduire vos déchets et surtout sur la possibilité de réutiliser vos déchets produits pour fabriquer des objets utiles et/ou décoratifs.



Ateliers manuels au choix (10 minutes / atelier)

Accompagnés par les médiateurs qui vous confieront leurs trucs et astuces futées, vous pourrez apprendre à :



- fabriquer votre éponge écologique tawashi (matière première principale récupérée : tee-shirt)

- fabriquer votre sac tee-shirt (matière première principale récupérée : tee-shirt)

- fabriquer votre porte-monnaie (matière première principale récupérée : Tetra Pak, brique de lait ou de jus)



Vous repartirez bien sûr avec votre création unique et personnalisée !



Expo récup’

Découvrez également des exemples d’objets décoratifs et utiles, réalisés à partir de déchets réutilisés. Les « déchets » sont des ressources qui ont de la valeur !



Les médiateurs pourront vous expliquer le process de fabrication de chaque objet, ainsi que l’intérêt du recyclage et de la récup’ (pour l’environnement et pour votre porte-monnaie).



Des inspirations pour vous donner des idées à mettre en pratique à la maison …



Espace enfants

Pendant que vous participerez aux ateliers, vos enfants pourront de leur côté profiter d’un espace de détente avec des livres, du coloriage, … (les enfants devront être accompagnés par un adulte qui en a la responsabilité).



Tous ensemble pour le recyclage et la réduction des déchets ! Passez le message à vos voisins …