Notes de lecture de Jules Bénard: "Une histoire de France par les villes et les villages"

Le 04/04/2020 | Par Jules Bénard | Lu 488

"Une histoire de France par les villes et les villages" de François Baroin chez Albin Michel.

Avant d’être avocat puis d’embrasser la carrière politique que l’on sait (député, sénateur, ministre, maire de Troyes, président de l’Association des maires de France), François Baroin a été journaliste. Ça se sent, ça se voit : il n’écrit pas pour faire des effets de manches mais pour être compris, accessoirement pour se faire plaisir mais, surtout, pour plaire à ses lecteurs.



Que voilà un livre extraordinaire ! Le Baroin, il te saisit au colbac dès la première ligne et puis, « j’te lâche plus ! » Son « Histoire de France » n’est vraiment pas un livre d’Histoire comme les autres.



Vous savez à qui il me fait penser ? À l’Histoire telle que nous la racontait Albert Lougnon (Zéphirin) : chaque grand événement s’enjolivait d’une historiette piquant notre curiosité, le petit détail qui fait la grande Histoire. Baroin, c’est exactement ça. Avec des chapitres très courts (jamais plus de 4 pages) aux titres accrocheurs, il raconte comment la France s’est construite et peinte, depuis le Haut Moyen-Âge, avec ses coutumes, ses différences, ses bizarreries souvent, mais qui, toutes, ont contribué à bâtir ce pays si particulier qui fait que, du Nord au Sud et dans tous les sens que vous voudrez, deux villages distants d’un kilomètre ne se ressembleront jamais. Pour mieux éclairer mon propos, je dirai comme « Mare-Chèsse" et Cilaos. Si proches mais si dissemblables.



On sent qu’il a dû y avoir une recherche féroce et tatillonne pour réunir ces mille anecdotes puis nous les offrir en un somptueux paquet cadeau bien ficelé. Quelques exemples…



« Le roi du papegai » ne parle nullement d’un pape homo (il se dit qu’il y en aurait eu ?) mais d’un jeu d’adresse né dans le Jura. Elle est pas belle, la vie ? « Papegai, je cite, est une francisation du mot allemand papagayo emprunté à l’espagnol pour désigner le perroquet » et je ne vous en dirai pas plus sur ce farouche compagnon de Haddock, vous laissant toute la suavité de la découverte.



« Quand les évêques dirigeaient les villes » sous-entend que la séparation des églises et de l’État a quand même été une fort bonne chose… car « l’évêque de Toul a aussi fort à faire avec sa population car une bonne partie de ses ouailles le méprise… » etc. etc.



Ce livre, vieux d’à peine deux ans, je n’ai eu que très récemment l’occasion d’en prendre connaissance, grâce à un court commentaire de l’hebdo Marianne. Je suis allé vite fait le commander chez Autrement, pile poil avant le coro-machin ; où ils n’en avaient plus en stock mais ont accepté de me le commander, me promettant que je l’aurais dans 15 jours au plus. Quatre jours après, il était là.



Je suppose que vous êtes comme moi, persuadés qu’on ne prête pas un livre : on le donne ou on le garde car il ne revient jamais si vous le prêtez. Les CD et DVD aussi ! Tous mes Saint-Ex, mes Hemingway, mes Graham Greene ont ainsi fini je-ne-sais-où. Alors, mon « Baroin », vous pouvez vous brosser…



Ils sont rares, les hommes politiques qui savent vraiment écrire pour transmettre. Il y eut le grand Charles, cela va de soi. Il y eut l’Anthologie de la poésie française de Pompidou. Leurs successeurs, hélas, ont écrit aussi. Valéry ? Seules ses histoires de cul et ses désirs inassouvis le turlupinent. Sarko ? Hollande ? Non seulement ils écrivent comme des cochons mais leurs propos séniles feraient périr de consomption le tangue le plus gras de Bébour !



Baroin ? Son histoire de France prendra place dans ma bibliothèque à côté de Hugo, Lucky Luke et le « Madiba » de Jack Lang. Et pas touche sinon attention pangar !



Bref, vous m’avez compris comme disait l’autre, j’ai plus qu’aimé ce livre et je dis « merci, Baroin ! » Enfin un homme politique de premier plan qui sait écrire, qui a de la culture, qui le montre sans em…der son auditoire. Un présidentiable, lui ? Sans doute… pour renouer avec la bonne vieille tradition des dirigeants cultivés et sympa !



« Une histoire de France par les villes et les villages »



François Baroin, 22 euros en librairie (quand les librairies rouvriront)