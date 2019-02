Notre vrai et grand débat à nous, c’est quand ?

Le 21/02/2019 | Par Zinfos974 | Lu 70

Nos élus de la Réunion revendiquent souvent un vrai projet de développement pour notre île, un autre modèle de société …ils partent souvent à Paris, rencontrent les ministères et les services de l'état. Dernièrement certains d’entre eux ont répondu à l’invitation du Président de la République dans le cadre du grand débat faisant suite à la crise des gilets jaunes…Ils ont causé avec le Président. Certains de ces élus demandent parfois des mesures contradictoires...Exemple : la prise en charge du frêt aérien et maritime qui conditionnerait sans aucun doute les productions et filières locales...





Cependant nos 24 Maires sont incapables de se mettre autour d’une table içi à la Réunion pour partager et se mettre d’accord sur l’essentiel, c’est à dire les grands enjeux sur: Le transport et les déplacements, les productions locales , l’évolution énergétique, l’agroalimentaire, le développement économique, l’aménagement du territoire, le social, la santé, le traitement des déchets, voire la révision de notre statut devenu inadapté après 1946...En quelque sorte porter et défendre une ambition partagée pour notre île.



Pendant ce temps, nous nous gavons , « nous carburons au Glyphosate »…voir ci – après

Nul besoin d’aller à Paris pour que nous puissions partager et valider avec la population et les acteurs de notre petit territoire ce grand dessein et projet indispensable pour la Réunion et les générations futures pour les 30 et 50 prochaines années…C'est notre grand défi à nous, ...une utopie ? That is the question ?



Eric DELORME

Un observateur - Saint Denis