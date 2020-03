Nous devrions tous être égaux durant cette période

Le 23/03/2020 | Par Nathalie Chef d’entreprise à Saint-Pierre | Lu 49

Face à la situation que nous vivons, le gouvernement a annoncé que tous les salariés mis au chômage partiel vont recevoir 84% de leur salaire (dans la limite de 4,5 SMIC).



Et que les salariés au smic conserveront 100 % de leur salaire.



Cette indemnité chômage partiel pourra donc aller de 1077€ à 5485€ (!!!)



Ce dispositif permettra aux employés d’être payés (presque) normalement...



MAIS LA SITUATION EST ELLE NORMALE ?



Il a été également annoncé que les chefs d’entreprise qui ne peuvent toucher d’allocations chômage, bénéficieront de 1500€ d’indemnité.



Nous sommes au tout début de cette crise qui est une catastrophe sanitaire mais également une catastrophe pour l’économie française et cette situation peut durer plusieurs mois.



Nous devons être conscient que nous sommes TOUS concernés par la situation économique de la France.



On ne peut se permettre de distribuer sans réfléchir de l’argent.



Ne serait-il pas plus sage que tous les gens au chômage partiel ou encore ceux privés de revenu comme les commerçants , les artisans ou les micro-entrepreneurs puissent bénéficier du même revenu minimum.



Ne serait-il pas plus sage que les indemnités des chômeurs, les retraites, les salaires des fonctionnaires qui sont en confinement soient également versés au strict minimum.



Nous devrions tous être égaux durant cette période.



Nous ne sommes pas là pour nous engraisser financièrement.



Nous devons juste pouvoir nous loger et manger . Le reste est superflu.



L’ argent doit servir avant tout à nos hôpitaux, à notre santé.



Les seuls personnes qui doivent recevoir leur salaire complet et bénéficier de prime sont les personnels de la santé qui vivent au quotidien cette catastrophe car eux sont nos héros.



Nous devons également faire une différence entre les français qui sont en confinement et les

français qui continuent à travailler pour que nous puissions continuer à manger (caissière - chauffeur-transporteur ) , à nous soigner (pharmacien- ambulancier.. ), à nous protéger (police - gendarme - pompier...)



Montrons leur que eux méritent leur salaire!!!



Certains diront qu’un minimum de salaire ne pourra permettre à ceux qui ont des prêts immobiliers de les payer alors il suffirait peut-être que les banques suspendent le paiement des prêts durant cette période.



Nous aurons alors tout le temps de rembourser nos banques.



En confinement nous n’avons besoin de rien , juste besoin de nous nourrir et de prendre soin de nous.



Alors vu la situation, il est peut être grand temps d’arrêter de vouloir toujours plus de l’état car l’état c’est nous.



Par contre ce fric on en aura grand besoin pour 2 choses: reconstruire notre pays et prendre soin de notre système de santé.