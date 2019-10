Nous sommes en train d’assister à l’avènement d’un très grand entraîneur : M. Wilson CLARA

Le 28/10/2019 | Par Thierry Tandrayen | Lu 187

Bonjour à tous,



Bon match aux deux merveilleuses équipes de la Capricorne et US Sainte-Marienne pour cette finale Régionale de la coupe de France, qui j’espère sera belle. C'est valorisant pour notre île de voir des jeunes sur un terrain en train de brûler de l’énergie, qui véhiculent des valeurs saines au lieu de se diriger vers le mauvais chemin de la violence et de la consommation de produits illicites.



Nous avons ici des jeunes de talent (l'exemple de SOAN issu des quartiers de Saint-André qui a reçu de grandes valeurs de ses parents). Il faut aller chercher partout, dans les rues, dans les quartiers, c’est cela aussi les valeurs de la République, l’égalité des chances. Je suis pour la prévention dans notre société qui a besoin de référents, de grands frères, d’éducateurs pour guider nos jeunes. Selon moi, un des facteurs de la prévention c’est le sport qui est aussi un merveilleux outils d’intégration, un formidable vecteur d’éducation et de citoyenneté et ça les éducateurs de US Sainte-Marienne et son entraîneur en tête l’ont bien compris. En effet, nous sommes en train d’assister à l’avènement d’un très grand entraîneur ici à la réunion: M. Wilson Clara a su créer un groupe très solidaire à Sainte -Marie, qui travail en étroite intelligente pour déchiffrer les différents schémas stratégiques qui leurs sont proposés. Il a même reçu récemment le respect et les encouragements de ses pairs M. Christian DAFREVILLE et M. Jean Pierre BADE, son équipe a gagné contre ses deux grands entraîneurs. Il a su créer un groupe, une famille avec de grande valeur de combativité et de respect (je pense que son groupe est en tête du challenge fair-play de la ligue). M. Wilson Clara a fait ses armes dans l’EST, il a œuvré en tant que joueur et éducateur surtout à Saint-Benoît. Avec ses caractéristiques de joueurs issus des quartiers, son parcours atypique qui auraient pu l'amener au plus au niveau du foot français (formidable pied gauche qu’il a toujours en vétéran), mais aussi un caractère bien trempé, qui lui a parfois fait défaut.



Selon moi M. Wilson Clara, peut demain être un lien avec les plus grands clubs de France pour repérer des jeunes talent dans nos quartiers populaires de la Réunion. Il a aussi un rôle majeur à jouer au sein de la sélection. Il sera demain à mon humble avis, un membre incontournable de la LRF. Félicitations Wilson bonne finale (s).